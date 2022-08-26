"Нюхает и потом вякает с экранов": Лукашенко рассказал, кого из верхушки Украины считает "нациками"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как на самом деле относится к украинцам. По его словам, несмотря на то, что представители политической верхушки Незалежной являются "нациками", граждане страны — совершенно обычные хорошие люди.

"Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные. Ничего в них плохого нет. Никакие они не нацики. Нацики — это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьёт и потом вякает с экранов телевизоров. А люди — хорошие. Это — наши люди", — заявил он в ходе визита на Минский механический завод.

Так Лукашенко объяснил своё решение поздравить украинский народ с Днём независимости, отметив, что даже не обратил внимания на реакцию украинских политиков. По словам белорусского лидера, в его отношении к Незалежной переплелись личные чувства и государственный взгляд.

"Мои корни... зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Что касается государственного — это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А раз подарены нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно", — пояснил Лукашенко.

Кроме того, президент заявил, что народы проистекают от одного корня, ведь украинцы — тоже славяне. А также признался, что всегда восхищался Украиной.