Названы заболевания, маскирующиеся под простатит

Чаще всего боль в области таза и промежности, проблемы с мочеиспусканием, ночные позывы говорят о хроническом простатите. Но эти симптомы могут сигнализировать и о других болезнях, предупредил к.м.н., врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник "Атлас" Константин Антонов в разговоре с "Газетой.ru".

"Рак простаты и мочевого пузыря, опухоли яичка, неврологические расстройства мочеиспускания, аденома простаты, мочекаменная болезнь — все эти болезни могут иметь подобные симптомы. Поэтому, если вам поставили диагноз "хронический" простатит" без дополнительных исследований, важно обратиться к другому специалисту", — рассказал он.

По его словам, важно, чтобы врач перед постановкой окончательного диагноза провёл несколько исследований. Так, пациенту могут назначить УЗИ, анализ на некоторые параметры крови и другие специальные тесты, уточнил Антонов.