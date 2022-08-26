Названы заболевания, маскирующиеся под простатит
Врач Антонов перечислил болезни, маскирующиеся под простатит
Чаще всего боль в области таза и промежности, проблемы с мочеиспусканием, ночные позывы говорят о хроническом простатите. Но эти симптомы могут сигнализировать и о других болезнях, предупредил к.м.н., врач-уролог, андролог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник "Атлас" Константин Антонов в разговоре с "Газетой.ru".
"Рак простаты и мочевого пузыря, опухоли яичка, неврологические расстройства мочеиспускания, аденома простаты, мочекаменная болезнь — все эти болезни могут иметь подобные симптомы. Поэтому, если вам поставили диагноз "хронический" простатит" без дополнительных исследований, важно обратиться к другому специалисту", — рассказал он.
По его словам, важно, чтобы врач перед постановкой окончательного диагноза провёл несколько исследований. Так, пациенту могут назначить УЗИ, анализ на некоторые параметры крови и другие специальные тесты, уточнил Антонов.
Как писал Лайф, коронавирус может негативно сказаться на сексуальной активности мужчин из-за снижения работоспособности артерии полового органа, негативного влияния на выработку тестостерона и работу нейронов центральной нервной системы.
Новости
"Нюхает и потом вякает с экранов": Лукашенко рассказал, кого из верхушки Украины считает "нациками"
сегодня в 12:17
Латвию обвинили в нарушении устава ЮНЕСКО из-за сноса памятника освободителям Риги
сегодня в 12:13
Лучше бы провели у нас: Стартовый матч ЧМ по волейболу, который забрали у России, прошёл при пустых трибунах
сегодня в 12:09
Shutterstock