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26 августа, 12:36

В Бердянске прогремел взрыв около центра с беженцами из Мариуполя

<p>Последствия взрыва в Бердянске. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/glava_brd/357?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Бердянск. Официально</a></p>

Последствия взрыва в Бердянске. Фото © Telegram / Бердянск. Официально

В Бердянске произошёл взрыв, в результате которого пострадал заместитель начальника местного управления ГАИ. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале мэрии города.

  • Последствия взрыва. Фото © Telegram / Бердянск. Официально
    Последствия взрыва. Фото © Telegram / Бердянск. Официально
  • Последствия взрыва. Фото © Telegram / Бердянск. Официально
    Последствия взрыва. Фото © Telegram / Бердянск. Официально

Последствия взрыва. Фото © Telegram / Бердянск. Официально

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Всё случилось около оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из Мариуполя. По предварительным данным, ранения получил лишь сотрудник ведомства. Сразу после происшествия его госпитализировали с осколочными ранениями в больницу. В мэрии считают, что преступление было совершено украинской стороной.

"Сегодня в очередной раз преступный киевский режим совершил покушение на жизнь мирных жителей освобождённых территорий", — говорится в официальном телеграм-канале Администрации города Бердянска.

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Ранее Лайф писал, что жители Зеленограда всерьёз обеспокоились происходящим за стенами местного СИЗО № 12. Сегодня днём на территории изолятора были слышны выстрелы и даже взрывы, после чего над учреждением поднялся небольшой столб дыма.

Николь Вербер

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