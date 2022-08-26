В Бердянске прогремел взрыв около центра с беженцами из Мариуполя

В Бердянске произошёл взрыв, в результате которого пострадал заместитель начальника местного управления ГАИ. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале мэрии города.





Всё случилось около оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из Мариуполя. По предварительным данным, ранения получил лишь сотрудник ведомства. Сразу после происшествия его госпитализировали с осколочными ранениями в больницу. В мэрии считают, что преступление было совершено украинской стороной.

"Сегодня в очередной раз преступный киевский режим совершил покушение на жизнь мирных жителей освобождённых территорий", — говорится в официальном телеграм-канале Администрации города Бердянска.