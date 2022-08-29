Киев превратился в Сочи: Сюткин изменил слова в хите "Московский бит"

"Это не специально, не политический акт какой-то, не политический момент. Он транспонирует каждый раз, неизвестно, что ему ещё в голову придёт: завтра вместо Магадана будет Салехард или ещё какой-то город. Это просто каламбуры такие текстовые. Это совсем ни к чему не призывает и не обязывает", — приводит слова Шоболова телеграм-канал "Политика страны".