Киев превратился в Сочи: Сюткин изменил слова в хите "Московский бит"
Сюткин заменил Киев на Сочи в припеве песни "Московский бит"
Музыкант Валерий Сюткин изменил слова хита "Московский бит". Так, на выступлении в столичном клубе артист вместо Киева упомянул город Сочи. Таким образом, название украинской столицы не прозвучало в припеве. Видео исполнения нового варианта песни оказалось в соцсетях.
Сюткин заменил Киев на Сочи в припеве песни "Московский бит". Видео © VK / Что случилось? | Казань | Татарстан
При этом представитель музыканта Александр Шоболов отметил, что это не является политическим актом. Сюткин зачастую меняет слова песни по ходу выступления, заявил он.
"Это не специально, не политический акт какой-то, не политический момент. Он транспонирует каждый раз, неизвестно, что ему ещё в голову придёт: завтра вместо Магадана будет Салехард или ещё какой-то город. Это просто каламбуры такие текстовые. Это совсем ни к чему не призывает и не обязывает", — приводит слова Шоболова телеграм-канал "Политика страны".
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