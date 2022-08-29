Концерты Анны Семенович и Александра Малинина в РФ отменили из-за дорогих билетов

Концерты певицы Анны Семенович и артиста Александра Малинина в России отменили из-за завышенных цен на билеты. Об этом пишет CTnews.

Так, Малинин должен был выступить вместе с сыном ещё в середине августа в Сочи и Геленджике. Однако поклонники не стали платить шесть тысяч рублей за места в первом ряду. На концерт не набралось даже трети зала.

Выступление Семенович также отменили. По данным издания, дорогие билеты на концерт привели к тому, что итоговых сборов не хватило даже на перелёт певицы.