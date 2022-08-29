НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 07:35

Концерты Анны Семенович и Александра Малинина в РФ отменили из-за дорогих билетов

Концерты певицы Анны Семенович и артиста Александра Малинина в России отменили из-за завышенных цен на билеты. Об этом пишет CTnews.

Так, Малинин должен был выступить вместе с сыном ещё в середине августа в Сочи и Геленджике. Однако поклонники не стали платить шесть тысяч рублей за места в первом ряду. На концерт не набралось даже трети зала.

Выступление Семенович также отменили. По данным издания, дорогие билеты на концерт привели к тому, что итоговых сборов не хватило даже на перелёт певицы.

"Всё хорошо": Вернувшаяся Пугачёва озвучила настоящую причину отъезда из России

"Всё хорошо": Вернувшаяся Пугачёва озвучила настоящую причину отъезда из России

А ранее дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео с вернувшейся в Россию Аллой Пугачёвой. Позднее она пообещала "наводить порядок в головах": своей и окружающих.

Обложка ©

VK / Анна Семенович

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров