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29 августа, 06:02

"Всё хорошо": Вернувшаяся Пугачёва озвучила настоящую причину отъезда из России

Пугачёва заявила, что уезжала из России во время отпуска для лечения

Вернувшаяся в Россию народная артистка СССР Алла Пугачёва сообщила, что была в отпуске в Израиле, где лечилась и отдыхала. Об этом она рассказала на видео, которое опубликовал дизайнер Игорь Гуляев в соцсетях.

"А что ж мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась, всё хорошо", — сказала певица.

Пугачёва заявила, что уезжала из России во время отпуска для лечения. Видео © VK / Игорь Гуляев

Вернувшаяся в Россию Пугачёва пообещала "наводить порядок в головах"

Вернувшаяся в Россию Пугачёва пообещала "наводить порядок в головах"

Напомним, Алла Пугачёва стала одной из тех звёзд, кто уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. По её словам, вместе с мужем — юмористом Максимом Галкиным — и наследниками она отправилась на отдых и лечение. Позднее народную артистку заметили в Юрмале. Однако 27 августа дизайнер Игорь Гуляев сообщил о возвращении Пугачёвой.

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Кадр из видео VK / Игорь Гуляев

Светлана Оперук

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