"Всё хорошо": Вернувшаяся Пугачёва озвучила настоящую причину отъезда из России
Пугачёва заявила, что уезжала из России во время отпуска для лечения
Вернувшаяся в Россию народная артистка СССР Алла Пугачёва сообщила, что была в отпуске в Израиле, где лечилась и отдыхала. Об этом она рассказала на видео, которое опубликовал дизайнер Игорь Гуляев в соцсетях.
"А что ж мне плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась, всё хорошо", — сказала певица.
Пугачёва заявила, что уезжала из России во время отпуска для лечения. Видео © VK / Игорь Гуляев
Напомним, Алла Пугачёва стала одной из тех звёзд, кто уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. По её словам, вместе с мужем — юмористом Максимом Галкиным — и наследниками она отправилась на отдых и лечение. Позднее народную артистку заметили в Юрмале. Однако 27 августа дизайнер Игорь Гуляев сообщил о возвращении Пугачёвой.
Кадр из видео VK / Игорь Гуляев