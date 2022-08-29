Захарова назвала ядерным терроризмом обстрелы Запорожской АЭС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает ядерным терроризмом обстрелы Вооружёнными силами Украины Запорожской АЭС. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-1".
"То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм", — сказала Захарова.
Дипломат также добавила, что Москва исходит из того, что миссия МАГАТЭ действительно свершится вне зависимости от деструктивного влияния на этот процесс со стороны киевского режима и тех, кто стоит за ним.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал приезд миссии организации на Запорожскую АЭС уже на этой неделе. По словам руководителя, он гордится тем, что возглавляет эту миссию. В Запорожской области заявили о готовности обеспечить безопасность миссии, но не исключили, что Киев всячески будет пытаться сорвать её.
VK / МИД России