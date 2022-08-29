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29 августа, 05:45

Захарова назвала ядерным терроризмом обстрелы Запорожской АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает ядерным терроризмом обстрелы Вооружёнными силами Украины Запорожской АЭС. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-1".

"То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм", — сказала Захарова.

Дипломат также добавила, что Москва исходит из того, что миссия МАГАТЭ действительно свершится вне зависимости от деструктивного влияния на этот процесс со стороны киевского режима и тех, кто стоит за ним.

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Захарова назвала ложью вбросы Запада об "уламывании" России на инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал приезд миссии организации на Запорожскую АЭС уже на этой неделе. По словам руководителя, он гордится тем, что возглавляет эту миссию. В Запорожской области заявили о готовности обеспечить безопасность миссии, но не исключили, что Киев всячески будет пытаться сорвать её.

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VK / МИД России

Артур Лапсаков

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