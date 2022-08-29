Захарова назвала ядерным терроризмом обстрелы Запорожской АЭС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает ядерным терроризмом обстрелы Вооружёнными силами Украины Запорожской АЭС. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-1".

"То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС, — это ядерный терроризм", — сказала Захарова.

Дипломат также добавила, что Москва исходит из того, что миссия МАГАТЭ действительно свершится вне зависимости от деструктивного влияния на этот процесс со стороны киевского режима и тех, кто стоит за ним.