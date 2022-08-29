Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. По его словам, прибытие на место ожидается уже на текущей неделе.

"Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы", — написал политик у себя в социальных сетях.

По словам Гросси, он гордится тем, что возглавляет эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС "позднее на этой неделе".

О том, что МАГАТЭ сформировало миссию для поездки с инспекцией на Запорожскую АЭС, стало известно в субботу, 27 августа, об этом проинформировала газета The New York Times. В миссии значится 14 представителей нейтральных стран. По данным издания, от США и Великобритании в состав делегации никого не включили.