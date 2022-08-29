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29 августа, 04:52

Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС

Гросси: На Запорожскую АЭС на текущей неделе прибудет миссия МАГАТЭ

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) направляется на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. По его словам, прибытие на место ожидается уже на текущей неделе.

"Этот день настал. Миссия МАГАТЭ по поддержке и помощи уже на пути на Запорожскую АЭС. Мы должны обеспечить безопасность и сохранность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы", — написал политик у себя в социальных сетях.

Названы возможные сроки визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Названы возможные сроки визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

По словам Гросси, он гордится тем, что возглавляет эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС "позднее на этой неделе".

О том, что МАГАТЭ сформировало миссию для поездки с инспекцией на Запорожскую АЭС, стало известно в субботу, 27 августа, об этом проинформировала газета The New York Times. В миссии значится 14 представителей нейтральных стран. По данным издания, от США и Великобритании в состав делегации никого не включили.

В Запорожье опасаются провокаций со стороны ВСУ во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Запорожье опасаются провокаций со стороны ВСУ во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

А ранее "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. "Росатом" сделал упор на главных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины в свете обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. МАГАТЭ получило перед визитом гарантии безопасности от России и Украины.

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ТАСС / AP

Дмитрий Алексиевич

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