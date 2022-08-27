МАГАТЭ сформировало миссию для поездки на Запорожскую АЭС

Газета The New York Times узнала, что МАГАТЭ сформировало миссию для поездки с инспекцией на Запорожскую АЭС. Как и ожидалось, возглавит делегацию гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

В миссии значится 14 представителей нейтральных стран. По данным издания, от США и Великобритании в состав делегации никого не включили. Визит планируется на следующей неделе.

Напомним, ранее "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. "Росатом" сделал упор на главных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины в свете обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. МАГАТЭ получило перед визитом гарантии безопасности от России и Украины.