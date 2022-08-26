Захарова обвинила Киев в попытке сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Украина делает всё для срыва визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но её попытки обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона делает всё необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное — остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив её дальнейшую безопасную эксплуатацию", — говорится в комментарии дипломата на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула необходимость в первую очередь подумать и позаботиться о находящихся там людях. Захарова выразила надежду на то, что руководство ООН направит свою энергию на то, чтобы предотвратить угрозы ядерной и физической безопасности, создаваемые Киевом. Представитель МИД обратила внимание, что ВСУ вновь нанесли удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива.