Соратницу Медведчука задержали во Львове по подозрению в госизмене

На Украине задержали соратницу Виктора Медведчука и экс-главу львовского филиала партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Инну Иваночко. Об этом говорится на сайте офиса генерального прокурора Незалежной.

На Украине задержали соратницу Виктора Медведчука. Видео © СБУ

Операция была проведена прокуратурой совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области. Согласно заявлению СБУ, Иваночко подозревают в госизмене, якобы она "активно осуществляла антиукраинскую деятельность" и "продвигала идеи федерализации".