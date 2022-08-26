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26 августа, 16:24

Соратницу Медведчука задержали во Львове по подозрению в госизмене

<p>Инна Иваночко. Фото © <a href="https://gp.gov.ua/ua/posts/u-derzzradi-pidozryuyut-kolisnyu-ocilnicyu-lvivskoyi-oblasnoyi-organizaciyi-zaboronenoyi-v-ukrayini-politicnoyi-partiyi?fbclid=IwAR11YKo9N6kbMUjjcdR_o4sCjpwKMwEXZu8MmKR0tP53T9Y5hfCn5L0_jjo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис генерального прокурора</a></p>

Инна Иваночко. Фото © Офис генерального прокурора

На Украине задержали соратницу Виктора Медведчука и экс-главу львовского филиала партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Инну Иваночко. Об этом говорится на сайте офиса генерального прокурора Незалежной.

На Украине задержали соратницу Виктора Медведчука. Видео © СБУ

Операция была проведена прокуратурой совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области. Согласно заявлению СБУ, Иваночко подозревают в госизмене, якобы она "активно осуществляла антиукраинскую деятельность" и "продвигала идеи федерализации".

В ведомстве также уточнили, что в ходе обысков были найдены материалы, подтверждающие совершение правонарушения. Суд избрал в качестве меры пресечения Иваночко содержание под стражей без возможности внесения залога.

Задержанному на Украине Виктору Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы

Задержанному на Украине Виктору Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы

Ранее Лайф писал, что о задержании Виктора Медведчука стало известно 12 апреля. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ обменять оппозиционера на украинских военнопленных. Однако российская сторона на официальном уровне не подтверждала возможность такого обмена. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что речь об обмене Медведчука на украинских военнопленных не ведётся.


Николь Вербер

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