Соратницу Медведчука задержали во Львове по подозрению в госизмене
Инна Иваночко. Фото © Офис генерального прокурора
На Украине задержали соратницу Виктора Медведчука и экс-главу львовского филиала партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Инну Иваночко. Об этом говорится на сайте офиса генерального прокурора Незалежной.
На Украине задержали соратницу Виктора Медведчука. Видео © СБУ
Операция была проведена прокуратурой совместно с сотрудниками УСБУ во Львовской области. Согласно заявлению СБУ, Иваночко подозревают в госизмене, якобы она "активно осуществляла антиукраинскую деятельность" и "продвигала идеи федерализации".
В ведомстве также уточнили, что в ходе обысков были найдены материалы, подтверждающие совершение правонарушения. Суд избрал в качестве меры пресечения Иваночко содержание под стражей без возможности внесения залога.
Ранее Лайф писал, что о задержании Виктора Медведчука стало известно 12 апреля. Позже президент Украины Владимир Зеленский предложил РФ обменять оппозиционера на украинских военнопленных. Однако российская сторона на официальном уровне не подтверждала возможность такого обмена. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что речь об обмене Медведчука на украинских военнопленных не ведётся.