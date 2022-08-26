Названы возможные сроки визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
WSJ: Делегация МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС уже на следующей неделе
МАГАТЭ может отправить делегацию на Запорожскую АЭС уже в начале следующей недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
Собеседник издания уточнил, что даты определены "почти наверняка", сейчас идёт детальная подготовка к поездке. Другой собеседник газеты подтвердил информацию о предстоящем визите миссии на ЗАЭС в ближайшую неделю. Делегация намерена привезти с собой запчасти, устройства для мониторинга уровня радиации и другие важные инструменты, отмечает издание.
Напомним, ранее "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. "Росатом" сделал упор на главных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины в свете обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. МАГАТЭ получило перед визитом гарантии безопасности от России и Украины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ