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Опубликовано 26 августа 2022, 16:09

Названы возможные сроки визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

WSJ: Делегация МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС уже на следующей неделе

МАГАТЭ может отправить делегацию на Запорожскую АЭС уже в начале следующей недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что даты определены "почти наверняка", сейчас идёт детальная подготовка к поездке. Другой собеседник газеты подтвердил информацию о предстоящем визите миссии на ЗАЭС в ближайшую неделю. Делегация намерена привезти с собой запчасти, устройства для мониторинга уровня радиации и другие важные инструменты, отмечает издание.

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Напомним, ранее "Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС. "Росатом" сделал упор на главных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины в свете обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. МАГАТЭ получило перед визитом гарантии безопасности от России и Украины.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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