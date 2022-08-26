Названы возможные сроки визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ может отправить делегацию на Запорожскую АЭС уже в начале следующей недели. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Собеседник издания уточнил, что даты определены "почти наверняка", сейчас идёт детальная подготовка к поездке. Другой собеседник газеты подтвердил информацию о предстоящем визите миссии на ЗАЭС в ближайшую неделю. Делегация намерена привезти с собой запчасти, устройства для мониторинга уровня радиации и другие важные инструменты, отмечает издание.