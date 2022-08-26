Кинолог рассказал, почему нельзя ругать собак за лужи на полу

Нельзя собаку тыкать носом в сделанную ею на полу лужу, такие методы вызовут стресс и недоверие к хозяину. Об этом сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Единственное, что действительно нужно сделать, — это разобраться в причине такого поведения, сначала обратившись к ветеринарному врачу, который исключит заболевания, а затем — прибегнув к помощи специалиста, который поможет найти причину и устранить её", — пояснил он.

Крики и наказания могут вызвать обратную реакцию: собака начнёт оставлять лужицы от страха или дожидаться ухода хозяина, чтобы сделать все свои дела без него, отметил эксперт. По словам Голубева, опорожняться при первых позывах — естественное поведение для щенков. В этом случае владельцу нужно лишь набраться терпения и хвалить, если малыш сделал всё правильно.

А вот недержание у взрослых собак чаще всего говорит о проблемах со здоровьем. Если ветеринар не нашёл болезней, то причинами неприятностей на полу в доме могут быть стресс, перевозбуждение, скука или неправильный выгул, сказал кинолог.

"Если собака мочится, когда находится в одиночестве, нужно постепенно приучать её оставаться дома одной. Чтобы она не скучала, можно купить ей умные игрушки, которые увлекут питомца самостоятельной игрой", — посоветовал Голубев.