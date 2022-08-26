В Китае заявили о коренном изменении миропорядка из-за спецоперации на Украине

Российская спецоперация на Украине привела к коренному изменению миропорядка — в результате глобальная гегемония США пошатнулась. Этими выводами поделились обозреватели китайской газеты Global Times Ян Шэн и Дэн Сяоци.

"Мировой порядок становится всё более и более многополярным, <…> а гегемония США, которая в последние десятилетия провоцировала хаос и нестабильность во всём мире, ослабевает", — пишут аналитики.

Шэн и Сяоци называют США и НАТО истинными виновниками конфликта на Украине. Из-за их настроя на агрессивную экспансию и милитаризацию Европы и разразился кризис, уверены колумнисты. А Москва в ответ на действия Запада бросила вызов его гегемонистским планам.