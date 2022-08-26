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Регион
Опубликовано 26 августа 2022, 15:47
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В Китае заявили о коренном изменении миропорядка из-за спецоперации на Украине

Global Times заявила о коренном изменении миропорядка из-за спецоперации на Украине

Российская спецоперация на Украине привела к коренному изменению миропорядка — в результате глобальная гегемония США пошатнулась. Этими выводами поделились обозреватели китайской газеты Global Times Ян Шэн и Дэн Сяоци.

"Мировой порядок становится всё более и более многополярным, <…> а гегемония США, которая в последние десятилетия провоцировала хаос и нестабильность во всём мире, ослабевает", — пишут аналитики.

Шэн и Сяоци называют США и НАТО истинными виновниками конфликта на Украине. Из-за их настроя на агрессивную экспансию и милитаризацию Европы и разразился кризис, уверены колумнисты. А Москва в ответ на действия Запада бросила вызов его гегемонистским планам.

Что стоит за изменением географии российской спецоперации на Украине, о котором сказал Лавров
Что стоит за изменением географии российской спецоперации на Украине, о котором сказал Лавров

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу высказался о причинах проведения спецоперации на Украине. По его словам, решение о начале СВО было принято в связи с тем, что украинские власти создали неприемлемые угрозы безопасности России. Кроме того, причиной этого стало военное освоение территории Незалежной странами НАТО, добавил он.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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