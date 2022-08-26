Кадыров попросил у Путина разрешения быстро закончить спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поскорее закончить спецоперацию на Украине. Он записал аудиообращение в "Телеграме" после заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о предъявлении ему обвинения в "военных преступлениях".

"Очень прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас, это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет", — заверил Кадыров.