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26 августа, 14:57

Кадыров попросил у Путина разрешения быстро закончить спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поскорее закончить спецоперацию на Украине. Он записал аудиообращение в "Телеграме" после заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о предъявлении ему обвинения в "военных преступлениях".

"Очень прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас, это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет", — заверил Кадыров.

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Что же касается СБУ, глава Чечни иронично призвал украинских силовиков назвать ему место, куда явиться. Кадыров отметил, что с удовольствием приедет, чтобы "разобраться, кто преступник". Он подчеркнул, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации на Украине и будет освобождать тех людей, которых все эти годы мучил Киев.

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ТАСС / Алексей Никольский

Андрей Бражников

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