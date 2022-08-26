Кадыров попросил у Путина разрешения быстро закончить спецоперацию
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поскорее закончить спецоперацию на Украине. Он записал аудиообращение в "Телеграме" после заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о предъявлении ему обвинения в "военных преступлениях".
"Очень прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас, это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет", — заверил Кадыров.
Что же касается СБУ, глава Чечни иронично призвал украинских силовиков назвать ему место, куда явиться. Кадыров отметил, что с удовольствием приедет, чтобы "разобраться, кто преступник". Он подчеркнул, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации на Украине и будет освобождать тех людей, которых все эти годы мучил Киев.
ТАСС / Алексей Никольский