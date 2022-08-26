ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 августа 2022, 14:57
7467

Кадыров попросил у Путина разрешения быстро закончить спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой разрешить поскорее закончить спецоперацию на Украине. Он записал аудиообращение в "Телеграме" после заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о предъявлении ему обвинения в "военных преступлениях".

"Очень прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас, это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет", — заверил Кадыров.

СКР займётся поиском украинских силовиков, стоящих за уголовным преследованием Кадырова
СКР займётся поиском украинских силовиков, стоящих за уголовным преследованием Кадырова

Что же касается СБУ, глава Чечни иронично призвал украинских силовиков назвать ему место, куда явиться. Кадыров отметил, что с удовольствием приедет, чтобы "разобраться, кто преступник". Он подчеркнул, что участвовал, участвует и будет участвовать в спецоперации на Украине и будет освобождать тех людей, которых все эти годы мучил Киев.

BannerImage

ТАСС / Алексей Никольский

Андрей Бражников
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar