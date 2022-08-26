СКР займётся поиском украинских силовиков, стоящих за уголовным преследованием Кадырова
СКР возбудит дело из-за незаконного уголовного преследования СБУ Рамзана Кадырова
Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело в связи с незаконным предъявлением Службой безопасности Украины (СБУ) обвинения в "военных преступлениях" главе Чечни Рамзану Кадырову. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.
"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Как отметили в СК, уголовное преследование граждан РФ принято по надуманным основаниям и противоречит закону. В рамках уголовного дела будут установлены конкретные должностные лица СБУ, принявшие данные незаконные решения.
Как писал Лайф, Служба безопасности Украины заявила о предъявлении подозрений в "военных преступлениях" главе Чечни Рамзану Кадырову и ряду российских военных. Согласно утверждению СБУ, в феврале – марте 2022 года Кадыров лично руководил разработкой и планированием "отдельных военных операций" данных подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчёты и доклады их начальников. Глава республики подозревается украинскими силовиками в нарушении трёх статей уголовного кодекса Незалежной: ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 110 и ч. 3 ст. 436-2.
ТАСС / Елена Афонина