СКР займётся поиском украинских силовиков, стоящих за уголовным преследованием Кадырова

Следственный комитет РФ возбудит уголовное дело в связи с незаконным предъявлением Службой безопасности Украины (СБУ) обвинения в "военных преступлениях" главе Чечни Рамзану Кадырову. Соответствующее распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Председатель Следственного комитета России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и других должностных лиц", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в СК, уголовное преследование граждан РФ принято по надуманным основаниям и противоречит закону. В рамках уголовного дела будут установлены конкретные должностные лица СБУ, принявшие данные незаконные решения.