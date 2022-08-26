Лайф публикует видео воссоединения "челябинского Хатико" с хозяином после месяца скитаний
В Челябинске Хатико с милой мордочкой, который поселился в местном аэропорту имени Курчатова, удалось обвести вокруг пальца не только местных жителей, но и всё интернет-пространство. SHOT выяснил, что на самом деле его не бросал никакой хозяин.
Настоящий хозяин забрал пса, которого в аэропорту посчитали брошенным. Видео © Telegram / SHOT
Оказалось, что бросившего собаку пассажира, на которого успели накинуться все пользователи в Сети, просто не существует. Сотрудники аэропорта ошиблись: пёс просто прибился к кому-то из людей и вместе с ним забежал в здание.
Из-за поднятой шумихи о "несчастной" собаке узнали её реальные хозяева, от которых Бим (её настоящее имя) убежал месяц назад. На самом деле пёс жил у семьи в деревне в округе аэропорта. В итоге блуждающего лохмача спустя месяц забрали домой.
Ранее же все думали, что пса бросил хозяин. Якобы летевший в Махачкалу мужчина посчитал слишком высокой плату за перевозку питомца и просто оставил его в воздушной гавани. Местного Хатико подкармливали и сотрудники, и пассажиры, и даже серьёзно нацелились до холодов пристроить собаку в добрые руки.
Telegram / SHOT