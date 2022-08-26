"Придётся голодать": Британский пенсионер обрушился с критикой на Джонсона за помощь Киеву
Express: Британский пенсионер раскритиковал Джонсона из-за выделения средств ВСУ
70-летний британский пенсионер раскритиковал премьер-министра страны Бориса Джонсона за намерение выделить очередной пакет военной помощи Киеву. Об этом сообщает газета Express.
В беседе с ведущим LBC Томом Сварбриком пенсионер раскритиковал аргумент премьера о том, что нынешний кризис — это цена, которую Великобритания и Европа должны терпеть за якобы действия России. Он заявил, что из-за стремительного роста цен на электроэнергию многие, как и он сам, очень напуганы.
"Со стороны мистера Джонсона легко говорить, что мы должны терпеть все повышения цен, когда мистер Джонсон зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в год. Для него это пустяки, я зарабатываю 730 фунтов стерлингов в месяц на государственную пенсию. Мне придётся голодать, потому что мне нужно включить отопление", — сообщил мужчина и подчеркнул, что очень рад скорому уходу Джонсона.
Лайф сообщал, что Борис Джонсон посетил Киев 24 августа. В рамках визита британский премьер объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который войдут поставки на сумму 54 миллиона фунтов.
ТАСС / Zuma