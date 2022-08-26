Боли, депрессия, выпадение волос: Какие опасности для здоровья таит осень и как от них спастись

Осенью снижается количество витамина D в организме, получаемого от солнца, а это снижает способность человека противостоять заболеваниям, рассказали эксперты компании AO "Валента фарм" в беседе с "Газетой.ru".

Появляются такие симптомы, как боль в мышцах, усталость, депрессия, медленно заживающие раны, потеря волос. Для начала следует сдать анализ на уровень витамина D в крови. После чего врач сможет назначить лечение. Чтобы уменьшить опасные последствия осени, следует увеличить употребление фруктов, овощей, нежирных белков и цельнозерновых продуктов, советуют специалисты.

"Чаще мойте руки с мылом и промывайте слизистую носа солевыми растворами, особенно после посещения общественных мест. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка должна быть не менее 30–40 минут. Соблюдайте режим сна, спите по 7–9 часов каждую ночь", — напомнили в "Валенте фарм" правила, как уберечь себя от сезонной простуды.

Возвращаться с курортов нужно за несколько дней до начала работы, чтобы организм успел перестроиться. Часто смена климата вызывает насморк, кашель, температуру. И, конечно, не следует забывать о том, что осенью вновь набирает обороты ковид, поэтому следует носить маску и соблюдать дистанцию, заключили эксперты.