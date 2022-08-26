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26 августа, 13:57

Боли, депрессия, выпадение волос: Какие опасности для здоровья таит осень и как от них спастись

Россиянам рассказали, как осень негативно влияет на здоровье человека

Осенью снижается количество витамина D в организме, получаемого от солнца, а это снижает способность человека противостоять заболеваниям, рассказали эксперты компании AO "Валента фарм" в беседе с "Газетой.ru".

Появляются такие симптомы, как боль в мышцах, усталость, депрессия, медленно заживающие раны, потеря волос. Для начала следует сдать анализ на уровень витамина D в крови. После чего врач сможет назначить лечение. Чтобы уменьшить опасные последствия осени, следует увеличить употребление фруктов, овощей, нежирных белков и цельнозерновых продуктов, советуют специалисты.

"Чаще мойте руки с мылом и промывайте слизистую носа солевыми растворами, особенно после посещения общественных мест. Гуляйте на свежем воздухе. Прогулка должна быть не менее 30–40 минут. Соблюдайте режим сна, спите по 7–9 часов каждую ночь", напомнили в "Валенте фарм" правила, как уберечь себя от сезонной простуды.

Возвращаться с курортов нужно за несколько дней до начала работы, чтобы организм успел перестроиться. Часто смена климата вызывает насморк, кашель, температуру. И, конечно, не следует забывать о том, что осенью вновь набирает обороты ковид, поэтому следует носить маску и соблюдать дистанцию, заключили эксперты.

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Как писал Лайф, в этом году осенний сезон простуд может осложниться тем, что вирусы и бактерии стали быстрее мутировать, поэтому есть вероятность их подхватить через короткий промежуток времени. Лучший способ защититься — это вакцинация.

Обложка ©

Getty Images / Mike Kemp

Татьяна Миссуми
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