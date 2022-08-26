Преподаватель воскресной школы арестован за жестокое убийство настоятеля храма в Домодедове

Суд на два месяца арестовал 22-летнего обвиняемого в поджоге воскресной школы и убийстве настоятеля храма Николая Чудотворца в подмосковном Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.

Судебное заседание. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества в городском округе Домодедово, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 23.10.2022", — говорится в телеграм-канале ведомства.