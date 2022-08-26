Преподаватель воскресной школы арестован за жестокое убийство настоятеля храма в Домодедове
Суд арестовал обвиняемого в убийстве настоятеля храма в Домодедове
Суд на два месяца арестовал 22-летнего обвиняемого в поджоге воскресной школы и убийстве настоятеля храма Николая Чудотворца в подмосковном Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.
Судебное заседание. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
"С учётом позиции прокуратуры суд избрал в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества в городском округе Домодедово, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 23.10.2022", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, в Домодедове преподаватель воскресной школы зарезал настоятеля храма Николая Чудотворца Сергия Лопухова. Позже СК опубликовал видео с места убийства настоятеля храма в Домодедове. На них видно, что тело настоятеля лежит на крыльце здания. При этом помещение воскресной школы почти полностью выгорело, стены испачканы чёрными разводами, а на полу лежат обгоревшие в пожаре вещи.
Telegram / Прокуратура Московской области