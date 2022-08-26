Захарян полетел с "Динамо" на матч РПЛ, несмотря на слухи о переходе в "Челси"

На опубликованных в соцсетях бело-голубых кадрах можно увидеть, как Захарян вместе с партнёрами по команде проходит в самолёт. Отметим, что полузащитник продолжает оставаться в расположении бело-голубых, несмотря на слухи о возможном трансфере в "Челси".