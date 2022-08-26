Захарян полетел с "Динамо" на матч РПЛ, несмотря на слухи о переходе в "Челси"
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян полетел вместе с командой на ближайший матч РПЛ против "Пари НН".
На опубликованных в соцсетях бело-голубых кадрах можно увидеть, как Захарян вместе с партнёрами по команде проходит в самолёт. Отметим, что полузащитник продолжает оставаться в расположении бело-голубых, несмотря на слухи о возможном трансфере в "Челси".
Главный талант страны едет в Англию: Почему Арсену Захаряну нужно переходить в "Челси" как можно скорее
Ранее Лайф сообщал, что "Челси" может приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. По некоторым данным, лондонцы предложили полузащитнику контракт до 2028 года. По данным СМИ, в случае перехода, Захарян получит более миллиона евро за сезон.