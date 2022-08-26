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26 августа, 13:15

Названа зарплата Арсена Захаряна в случае перехода из "Динамо" в "Челси"

Захарян может получить более миллиона евро за год, если перейдёт в "Челси"

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян получит за сезон более миллиона евро, если станет игроком лондонского "Челси". Такие данные публикует "Чемпионат".

По информации издания, зарплата Захаряна по контракту с "Челси" составит 960 тысяч фунтов (более одного миллиона 134 тысяч евро) в год до вычета налогов. В "Динамо" также интересовались возможностью арендовать Захаряна до конца нынешнего сезона, однако в "Челси" такую опцию исключают.

Главный талант страны едет в Англию: Почему Арсену Захаряну нужно переходить в "Челси" как можно скорее

Главный талант страны едет в Англию: Почему Арсену Захаряну нужно переходить в "Челси" как можно скорее

Ранее Лайф сообщал, что "Челси" может приобрести 19-летнего футболиста сборной России Арсена Захаряна и предложил "Динамо" 15 миллионов евро. По некоторым данным, лондонцы предложили полузащитнику контракт до 2028 года.

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ФК "Динамо" Москва

Шамиль Гаджиев

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