Названа зарплата Арсена Захаряна в случае перехода из "Динамо" в "Челси"

По информации издания, зарплата Захаряна по контракту с "Челси" составит 960 тысяч фунтов (более одного миллиона 134 тысяч евро) в год до вычета налогов. В "Динамо" также интересовались возможностью арендовать Захаряна до конца нынешнего сезона, однако в "Челси" такую опцию исключают.