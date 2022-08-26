Почему Арсену Захаряну нужно переходить в "Челси" как можно скорее В эпоху тотального бана нашего футбола может произойти достаточно неожиданное событие: Европа заполучит ещё одного талантливого российского игрока. Обложка © ТАСС / Олег Бухарев

Настоящая футбольная бомба может разорваться в ближайшие дни: Арсен Захарян — главный талант нашего футбола — может в скором времени оказаться в лондонском "Челси". И кажется, что это не учебная тревога, а абсолютно реальная история. Захарян уже давно на карандаше у ведущих клубов мира. Но если раньше он не спешил ехать в Европу, то теперь, кажется, пришла пора это сделать. Лайф рассказывает, почему Арсену Захаряну нужно ехать в "Челси" как можно скорее.

Захарян и "Челси": что известно о возможном трансфере

Новость с пометкой "молния" для всех российских любителей футбола опубликовал "Спорт-Экспресс", а затем её подтвердил известный инсайдер Джанлука Ди Марцио. И сначала в это верилось с трудом. "Челси" только недавно избавился от всего российского в своей команде, а тут обратил внимание на восходящую звезду нашего футбола. Позднее ведущие российские инсайдеры начали оглашать детали сделки.

Что известно прямо сейчас? «Челси» предложил «Динамо» 15 миллионов евро. Именно такая сумма предусмотрена в контракте Захаряна в качестве отступных для европейских клубов. Иными словами, любая европейская команда платит 15 миллионов — и «Динамо» будет обязано отпустить полузащитника. Предложение уже в офисе бело-голубых, а сделку ведёт Рафаэла Пимента — босс агентства Мино Райолы после его смерти. Она же заведует делами Эрлинга Холанда или же Генриха Мхитаряна. Позднее информацию подтвердил и агент Арсена Захаряна.

— Это правда. Всё близко, — заявил Павел Андреев "РБ-Спорт".

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В общем, верится в это или нет, а возможный переход Захаряна — правда. И кажется, что до его совершения осталось буквально чуть-чуть. В нынешних условиях такой трансфер — настоящая сказка и абсолютная удача, которую нельзя упускать, ведь Арсен Захарян может уехать не куда-нибудь, а в один из самых сильных клубов мира, который стабильно каждый год претендует на победу в Лиге чемпионов.

Почему нужно переходить в "Челси" прямо сейчас

Арсен Захарян уже давно будоражит умы топ-клубов Европы. Прошлым летом его активно сватали в "Ливерпуль", тот же "Челси" и другие команды. Казалось, что за молодым игроком "Динамо" выстроилась очередь. Однако тогда Захарян говорил, что спешить не надо, а также называл лигу, в которой хотел бы оказаться когда-нибудь.

— Какую лигу бы выбрал? Испанию. Мне всегда нравился их техничный футбол, — рассказывал Захарян.

Да, "Челси" — это не Испания, но это отличный шанс для того, чтобы уехать в самый сильный чемпионат на планете. Плюс ко всему для самого Захаряна — это возможность расти и развиваться как игроку и познать футбол абсолютно иного уровня. С большей интенсивностью, с куда более техничными игроками и куда более серьёзным подходом к делу. Абсолютно точно "Челси" может дать Захаряну гораздо больше, чем ряд других команд мира.

Арсен Захарян ("Динамо"), Алексис Бека Бека ("Локомотив") и Джирано Керк ("Локомотив") (слева направо на первом плане) во время матча. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Немаловажный фактор — возможность играть в Лиге чемпионов. Если раньше Захарян оставался в "Динамо" в том числе и для того, чтобы выйти в еврокубки с родной командой, то теперь это невозможно. Европейскую мечту у наших команд забрали, и сколько лет мы будем за бортом Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций — загадка. Может быть, год, а может быть, пять лет.

Да и 19 лет — отличный возраст для того, чтобы делать серьёзный шаг вперёд в своей карьере. Захарян вырос, стал ярким футболистом и одним из главных талантов мира. По итогам прошлого года его ставили на 11-е место в списке лучших молодых игроков планеты. И это не сомнительное достижение, а очень серьёзный шаг к тому, чтобы становиться большим европейским футболистом.

"Челси" — точно лучший вариант для Захаряна?

Тем не менее в переходе Захаряна в "Челси" есть немало любопытных моментов. Нужно сразу понимать, что речь идёт о достаточно большом европейском клубе, в котором на каждую позицию есть приличное количество игроков. Попасть в состав сразу — задача не из лёгких и, скорее всего, из нереальных. В роли конкурентов целая группа игроков: Кай Хаверц, Мейсон Маунт и многие другие.

Вряд ли Томас Тухель будет сразу же рассматривать Захаряна как игрока основного состава. Не исключено, что на первых порах Арсен отправится куда-нибудь в аренду. Лондонцы очень часто не стесняются так делать, давая своим молодым игрокам возможность развиваться и получать практику. И здесь важно сразу понять, даст ли "Челси" эту практику или же нужно будет искать какие-то варианты.

И такой расклад — тоже не самый плохой. Примеры того же Александра Головина или же Алексея Миранчука показывают, что идти сразу в большие клубы не обязательно. И нет ничего страшного в том, чтобы, будучи игроком "Челси", сходить в аренду в менее статусный клуб. Тем не менее самое главное не пойти по пути Александра Кокорина, который находится в таком глубоком резерве, что неизвестно, как его будут оттуда возвращать в состав.

В любом случае Арсен Захарян сейчас на пороге очень большого шага. Если сделает, то это будет очень большой риск. Но он может принести много полезного. Не рискнёт и останется — другая история, о которой можно сильно пожалеть. Так что надо брать быка за рога и ехать в "Челси". Тем более что Захарян этого достоин. Не зря же он главный футбольный талант России.

Фото © Getty Images / Mike Kireev / NurPhoto Что может ждать Арсена Захаряна в "Челси"? 0 Большее будущее и игра в стартовом составе Постепенно будет проходить в состав, но это будет непросто Поедет в аренду, а после будет пытаться закрепиться в "Челси" Трансфера не будет. Он останется в "Динамо"

Авторы Шамиль Гаджиев