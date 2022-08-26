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26 августа, 13:36

Moderna подала в суд на Pfizer и BioNTech за использование её патента в вакцинах

Американская биотехнологическая компания Moderna подаёт в суд на Pfizer и BioNTech, обвиняя их в использовании защищённых патентами технологий для создания вакцины против коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Moderna утверждает, что Pfizer и BioNTech без разрешения скопировали технологию мРНК, которую она запатентовала в период с 2010 по 2016 год, задолго до того, как появился CоViD-19.

"Мы подаём эти иски, чтобы защитить инновационную технологическую платформу мРНК, которую мы разработали, вложили миллиарды долларов в создание и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии CоViD-19", — заявил генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель.

По данным издания, именно Moderna была новатором в технологии вакцинной РНК (мРНК), которая обеспечила беспрецедентную скорость разработки вакцины против коронавируса. Благодаря прорыву в области мРНК-вакцин, которые учат человеческие клетки производить белок, вызывающий иммунный ответ, она была создана за месяцы.

Издание также сообщает, что после этого сообщения акции Pfizer упали на 1,4%, а акции BioNTech — примерно на 2%.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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