Украли жениха: Приставы забрали екатеринбуржца с собственной свадьбы за неуплату алиментов

В Екатеринбурге одна из свадеб закончилась не так, как планировали молодожёны. На церемонию бракосочетания прибыли судебные приставы, но не в качестве гостей — они арестовали жениха, который не платил алименты сыну. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов РФ.

Там подчеркнули, что новоиспечённый жених без уважительных причин и в нарушение решения суда не выплачивал алименты на содержание своего 16-летнего ребёнка. К тому же на приём к судебному приставу не являлся, от уплаты и объяснений всячески уклонялся. Тогда приставы отправились в то место, откуда мужчина точно не смог бы сбежать — в загс.

"Судебному приставу-исполнителю из запросов стало известно, что у должника на 25 августа 2022 года в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района города Екатеринбурга назначена регистрация брака. Судебные приставы прибыли в указанную дату на церемонию бракосочетания", — сообщили в ведомстве.

Наконец застав алиментщика, сотрудники ФССП препроводили жениха-должника из загса сначала в суд, а затем в специализированное учреждение для отбывания административного ареста, срок которого составляет десять суток.