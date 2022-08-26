Захарова посмеялась над познаниями Трасс в географии после слов о Макроне
Захарова: Не все захотят "дружить" с Британией, если Трасс станет премьером
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила нежелание главы британского МИД Лиз Трасс признавать французского лидера Эмманюэля Макрона другом Великобритании. По её словам, если Трасс выберут премьер-министром страны, то она изменится до неузнаваемости, и не факт, что в таком случае многие захотят с ней "дружить".
"Та Британия, которая начнётся с Лиз Трасс, если она станет премьер-министром, будет совершенно другой: такого сюрприза ещё в Лондоне не было. Там и видно будет, кто с ней сможет "дружить", а кто сначала подумает", — написала дипломат в своём телеграм-канале.
По её словам, Трасс ничего не известно о нынешних отношениях Великобритании с президентом Франции. Как с иронией заметила Захарова, для этого необходимо "отличать Британию от Бретани".
Напомним, глава Министерства иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс отказалась называть президента Франции Эмманюэля Макрона другом или врагом Соединённого Королевства. Она ушла от соответствующего вопроса, заданного в ходе теледебатов на канале Sky News.
Getty Images / Anadolu Agency / Handout / Russian Foreign Ministry Press Office