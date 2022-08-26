Захарова посмеялась над познаниями Трасс в географии после слов о Макроне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила нежелание главы британского МИД Лиз Трасс признавать французского лидера Эмманюэля Макрона другом Великобритании. По её словам, если Трасс выберут премьер-министром страны, то она изменится до неузнаваемости, и не факт, что в таком случае многие захотят с ней "дружить".

"Та Британия, которая начнётся с Лиз Трасс, если она станет премьер-министром, будет совершенно другой: такого сюрприза ещё в Лондоне не было. Там и видно будет, кто с ней сможет "дружить", а кто сначала подумает", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

По её словам, Трасс ничего не известно о нынешних отношениях Великобритании с президентом Франции. Как с иронией заметила Захарова, для этого необходимо "отличать Британию от Бретани".