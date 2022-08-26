Диетолог рассказала, кому нельзя пить молоко с печеньем перед сном

Печенье препятствует усвоению кальция, поэтому стакан молока в сочетании с этим продуктом перед сном не принесёт пользы. Об этом рассказала "Радио Sputnik" врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

"Ночью кальций активно выводится из организма, поэтому диетологи рекомендуют выпивать стакан кефира или молока перед сном, чтобы прикрыть кальциевый провал. Но если мы добавляем к молоку печенье, то усвоение кальция нарушается. Кстати, жирность молока — чем выше, тем лучше, потому что кальций усваивается в сочетании с жирами", — уточнила она.

Также при диабете первого и второго типа или при избыточной массе тела подобный незатейливый ужин навредит здоровью, добавила медик. В первом случае произойдёт повышение уровня глюкозы в крови, а во втором на талии появятся лишние килограммы, так как печенье очень калорийно.

Однако если здоровье позволяет, то молоко с печеньем на ночь дадут отличный антидепрессивный эффект из-за наличия в напитке триптофана. Диетолог предупредила, что это вещество при кипячении собирается в пенку, поэтому её не нужно убирать, а при необходимости лучше взбить венчиком, чтобы "гормон радости" остался в стакане.

"Печенье — это кулинарный антидепрессант, как и другие сладости. Поэтому молоко в сочетании с печеньем — идеальный вариант, который даёт хороший успокаивающий и даже несколько снотворный эффект", — добавила Белоусова.