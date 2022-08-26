В России готовят новый закон о порядке въезда и пребывания иностранцев
Медведев анонсировал новый закон о порядке въезда и пребывания иностранцев в России
В России готовится новый законопроект, определяющий условия прибывания в страну, нахождения и выезда иностранных граждан, рассказал секретарь СБ РФ Дмитрий Медведев во время заседания Комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Он заявил, что в этой области многие вопросы носят системный характер, поэтому для их решения необходим комплексный подход.
"Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране", — пояснил Медведев.
Ранее в России предложили запретить продажу участков "недружественным" иностранцам. Речь также идёт о юридических лицах. Соответствующие поправки в статью 15 Земельного кодекса внесены на рассмотрение правительства. Кроме того, планируется ограничить таких иностранцев и в сделках по продаже земли.
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