ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 27–29 августа
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 27–29 августа 2022 года, установив стоимость американской валюты на уровне 60,0924 рубля. Это на 32,25 копейки выше предыдущего показателя.
Официальный курс европейской валюты регулятор увеличил на 28,01 копейки. Таким образом, на 27–29 августа он составляет 59,8784 рубля.
А ранее курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые с декабря 2002 года. По данным на 18:29 22 августа по московскому времени, пара евро – доллар находилась на уровне 0,9932, а примерно через 20 минут данный показатель поднялся до отметки 0,9933.
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