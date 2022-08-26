ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 27–29 августа

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 27–29 августа 2022 года, установив стоимость американской валюты на уровне 60,0924 рубля. Это на 32,25 копейки выше предыдущего показателя.

А ранее курс евро к доллару опустился ниже $0,9935 впервые с декабря 2002 года. По данным на 18:29 22 августа по московскому времени, пара евро – доллар находилась на уровне 0,9932, а примерно через 20 минут данный показатель поднялся до отметки 0,9933.