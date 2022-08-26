Даже обещал жениться: Камерунского боксёра задержали под Петербургом из-за обвинений в изнасиловании
Известного камерунского боксёра обвинили в изнасиловании девушки под Петербургом
31-летняя жительница города Мурино в Ленинградской области обвинила в изнасиловании камерунского боксёра Тайсона Дижона. Источник Лайфа сообщил, что спортсмен задержан, завтра ему изберут меру пресечения.
Пострадавшая девушка рассказала правоохранителям, что Дижон долго удерживал её в квартире, грозился изнасиловать и совершал действия сексуального характера. "Узница" плакала и кричала, однако это никак не останавливало боксёра. Он даже обещал девушке, что когда-нибудь они поженятся. В итоге спастись ей удалось лишь после того, как она заперлась в туалете и написала сообщение подруге, которая и вызвала полицию. Прибывшие в квартиру правоохранители задержали боксёра.
На допросе спортсмен рассказал, что действительно хотел жениться на девушке. А вот говоря о событиях того самого злополучного вечера, спортсмен признался в случившемся. Добавим, что Дижон имеет вид на жительство в России. Также, по данным Лайфа, его не первый раз обвиняют в домогательствах.
ТАСС / Валерий Шарифулин