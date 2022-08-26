Даже обещал жениться: Камерунского боксёра задержали под Петербургом из-за обвинений в изнасиловании

Пострадавшая девушка рассказала правоохранителям, что Дижон долго удерживал её в квартире, грозился изнасиловать и совершал действия сексуального характера. "Узница" плакала и кричала, однако это никак не останавливало боксёра. Он даже обещал девушке, что когда-нибудь они поженятся. В итоге спастись ей удалось лишь после того, как она заперлась в туалете и написала сообщение подруге, которая и вызвала полицию. Прибывшие в квартиру правоохранители задержали боксёра.