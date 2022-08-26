Большое заседание Совбеза РФ по вопросам миграции пройдёт в сентябре

Президент России Владимир Путин проведёт большое заседание Совета безопасности РФ. Ожидается, что оно состоится уже в сентябре, а одной из основных тем встречи станет миграционный вопрос. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

"В сентябре этого года данные вопросы (миграционной политики. — Прим. Лайфа) будут вынесены на заседание большого Совета безопасности, то есть, собственно, на заседание Совбеза, посвящённое миграции", — сказал Медведев во время заседания комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.