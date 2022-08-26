Большое заседание Совбеза РФ по вопросам миграции пройдёт в сентябре
Президент России Владимир Путин проведёт большое заседание Совета безопасности РФ. Ожидается, что оно состоится уже в сентябре, а одной из основных тем встречи станет миграционный вопрос. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"В сентябре этого года данные вопросы (миграционной политики. — Прим. Лайфа) будут вынесены на заседание большого Совета безопасности, то есть, собственно, на заседание Совбеза, посвящённое миграции", — сказал Медведев во время заседания комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.
Две недели назад Владимир Путин созвал членов Совбеза для обсуждения вопросов безопасности на военном направлении. Тогда одним из докладчиков выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС / Дружинин Алексей