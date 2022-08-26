Бербок призвала учитывать особенности стран ЕС в вопросе выдачи виз россиянам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала учитывать национальные особенности стран – членов ЕС в вопросе выдачи виз россиянам. Об этом она заявила на пресс-конференции в Копенгагене.

"Что касается виз, тут, как и в энергетических вопросах, в единой Европе мы имеем очень разные национальные ситуации. Поэтому для меня последовательным будет рассмотрение сейчас в ситуации вокруг виз очень разных национальных точек зрения", — сказала она.