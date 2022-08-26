Бербок призвала учитывать особенности стран ЕС в вопросе выдачи виз россиянам
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала учитывать национальные особенности стран – членов ЕС в вопросе выдачи виз россиянам. Об этом она заявила на пресс-конференции в Копенгагене.
"Что касается виз, тут, как и в энергетических вопросах, в единой Европе мы имеем очень разные национальные ситуации. Поэтому для меня последовательным будет рассмотрение сейчас в ситуации вокруг виз очень разных национальных точек зрения", — сказала она.
По её словам, в данной ситуации нельзя говорить об однозначной правоте какой-либо из стран. Бербок указала, что страны Балтии находятся в иной ситуации, нежели Германия, поэтому и имеют другую точку зрения.
Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Сообщалось, что финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь, против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США. 30 августа главы МИД 27 стран ЕС обсудят данный вопрос.
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