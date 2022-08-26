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26 августа, 12:49

Бербок призвала учитывать особенности стран ЕС в вопросе выдачи виз россиянам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала учитывать национальные особенности стран – членов ЕС в вопросе выдачи виз россиянам. Об этом она заявила на пресс-конференции в Копенгагене.

"Что касается виз, тут, как и в энергетических вопросах, в единой Европе мы имеем очень разные национальные ситуации. Поэтому для меня последовательным будет рассмотрение сейчас в ситуации вокруг виз очень разных национальных точек зрения", — сказала она.

По её словам, в данной ситуации нельзя говорить об однозначной правоте какой-либо из стран. Бербок указала, что страны Балтии находятся в иной ситуации, нежели Германия, поэтому и имеют другую точку зрения.

Чехия предложила "компромисс" по визовым ограничениям для россиян

Чехия предложила "компромисс" по визовым ограничениям для россиян

Как рассказывал Лайф, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Сообщалось, что финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. В свою очередь, против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США. 30 августа главы МИД 27 стран ЕС обсудят данный вопрос.

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Getty Images / Britta Pedersen

Оксана Попова

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