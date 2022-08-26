Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в сентябре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в беседе с журналистами после посещения холдинга "БелОМО", уточнив, что в график его международных поездок также войдёт визит на саммит ШОС.
"Предстоит и саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, есть что с глазу на глаз обсудить с президентом России", — рассказал Лукашенко.
При этом белорусский лидер не уточнил, когда именно состоится встреча с Путиным. Также он добавил, что уже начиная с октября намерен "заняться Гомельской областью".
В последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко лично встречались 25 июня в Санкт-Петербурге. Там у лидеров состоялись деловые переговоры, а также неформальный отдых за городом.
ТАСС / Метцель Михаил