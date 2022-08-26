Лукашенко сообщил о планах встретиться с Путиным в сентябре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в сентябре намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в беседе с журналистами после посещения холдинга "БелОМО", уточнив, что в график его международных поездок также войдёт визит на саммит ШОС.

"Предстоит и саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, есть что с глазу на глаз обсудить с президентом России", — рассказал Лукашенко.