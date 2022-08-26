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26 августа, 13:17

В донецком приюте для животных котёнок помогает врачам вылечить отравленную собаку

В донецком приюте для животных маленький котёнок решил помочь врачам вылечить отравленную собаку. Трогательную историю братьев наших меньших публикует телеграм-канал "Mash на Донбассе".

В донецком приюте для животных котёнок помогает врачам вылечить отравленную собаку. Видео © Telegram / "Mash на Донбассе"

В приюте "Пиф" несчастная собака по кличке Белочка появилась в крайне тяжёлом состоянии. Её принесли отравленную крысиным ядом, на лицо были все серьёзные симптомы. Вот уже почти неделю она находится между жизнью и смертью, держится только благодаря лекарствам.

Её подмогой стал котёнок Чита, которого нашли на развалинах дома, разрушенного во время обстрелов ВСУ. Несмотря на свою болезнь, малышка добра и жизнерадостна, а врачи делают всё возможное, чтобы вылечить инфекцию. Сегодня этот маленький чёрный комочек пытался разбудить собаку, а потом улёгся вместе с ней, чтобы поддержать. Неизвестно, станет ли Белке лучше, ведь её состояние всё ещё оценивается как критическое, однако хозяева приюта не перестают надеяться на чудо.

Дворняга Ленка накрыла собой военного во время обстрела в ходе "Операции Z"

Дворняга Ленка накрыла собой военного во время обстрела в ходе "Операции Z"

Ранее Лайф рассказывал, как в Мариуполе сотрудники иркутского питомника К-9 спасли 27 кошек и 11 собак. Среди них был и красивый чёрный пёс, помесь дога, который в результате обстрелов получил осколочное ранение. Голодный и напуганный, он бегал по улицам города, прося помощи. К счастью, ему встретился директор питомника Вячеслав Славин, который как раз приехал в Донбасс, чтобы спасти брошенных животных.

Обложка ©

t.me / pif_dn

Николь Вербер

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