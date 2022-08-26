В донецком приюте для животных маленький котёнок решил помочь врачам вылечить отравленную собаку. Трогательную историю братьев наших меньших публикует телеграм-канал "Mash на Донбассе".

В донецком приюте для животных котёнок помогает врачам вылечить отравленную собаку. Видео © Telegram / "Mash на Донбассе"

В приюте "Пиф" несчастная собака по кличке Белочка появилась в крайне тяжёлом состоянии. Её принесли отравленную крысиным ядом, на лицо были все серьёзные симптомы. Вот уже почти неделю она находится между жизнью и смертью, держится только благодаря лекарствам.

Её подмогой стал котёнок Чита, которого нашли на развалинах дома, разрушенного во время обстрелов ВСУ. Несмотря на свою болезнь, малышка добра и жизнерадостна, а врачи делают всё возможное, чтобы вылечить инфекцию. Сегодня этот маленький чёрный комочек пытался разбудить собаку, а потом улёгся вместе с ней, чтобы поддержать. Неизвестно, станет ли Белке лучше, ведь её состояние всё ещё оценивается как критическое, однако хозяева приюта не перестают надеяться на чудо.