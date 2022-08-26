Глава МИД Британии не смогла назвать Макрона другом её страны
Глава Министерства иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс отказалась называть президента Франции Эмманюэля Макрона другом или врагом Соединённого Королевства. Она ушла от соответствующего вопроса, заданного в ходе теледебатов на канале Sky News.
Эта часть предвыборной кампании проходила в городе Норидж. Там обоим претендентам на пост премьера задали вопрос: "Президент Макрон — друг или враг?"
"Пока не ясно... Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам", — сказала на это Трасс.
А вот второй кандидат на пост премьера, Риши Сунак, решил для себя, что Эмманюэль Макрон — друг его страны.
Как рассказывал Лайф, 5 сентября станет известно, кто займёт пост премьер-министра Великобритании. Однако, как уточняет телеканал Sky News, нынешний британский премьер Борис Джонсон, скорее всего, передаст полномочия будущему коллеге не ранее чем 6 сентября.
ТАСС / EPA / Mark Marlow