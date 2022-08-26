НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 01:17

Глава МИД Британии не смогла назвать Макрона другом её страны

Глава Министерства иностранных дел Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс отказалась называть президента Франции Эмманюэля Макрона другом или врагом Соединённого Королевства. Она ушла от соответствующего вопроса, заданного в ходе теледебатов на канале Sky News.

Эта часть предвыборной кампании проходила в городе Норидж. Там обоим претендентам на пост премьера задали вопрос: "Президент Макрон — друг или враг?"

"Пока не ясно... Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам", — сказала на это Трасс.

А вот второй кандидат на пост премьера, Риши Сунак, решил для себя, что Эмманюэль Макрон — друг его страны.

"Достойно Остина Пауэрса": Захарова отреагировала на заявление Трасс о ядерном оружии

"Достойно Остина Пауэрса": Захарова отреагировала на заявление Трасс о ядерном оружии

Как рассказывал Лайф, 5 сентября станет известно, кто займёт пост премьер-министра Великобритании. Однако, как уточняет телеканал Sky News, нынешний британский премьер Борис Джонсон, скорее всего, передаст полномочия будущему коллеге не ранее чем 6 сентября.

Обложка ©

ТАСС / EPA / Mark Marlow

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров