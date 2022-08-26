Россиянам упростили получение пенсии за рубежом
Россияне смогут получать социальные выплаты на зарубежные счета
Россияне, имеющие право на пенсии и иные социальные выплаты, смогут получать эти деньги на зарубежные счета, если проживают не в своей стране. Зачисления будут проводиться в рублёвом эквиваленте. Об этом говорится в распоряжении Правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Путём зачисления на банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных за пределами Российской Федерации", — указано в документе.
В конце апреля было издано постановление, согласно которому граждане за рубежом по заявлению могли получать выплаты исключительно на российские счета. Теперь благодаря появившейся альтернативе можно получить деньги и на иностранный счёт. Для этого необходимо подать заявление в осуществляющие выплаты органы в письменной форме или в формате электронного документа. В нём должны быть указаны реквизиты банковского счёта. Постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.
Ранее Лайф писал, что Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням. Это касается также родителей, награждённых орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена. Сейчас правительство готовит распоряжение о выделении средств из резервного фонда, которые пойдут на выплаты награждённым в 2022 году.
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