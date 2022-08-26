Россиянам упростили получение пенсии за рубежом

Россияне, имеющие право на пенсии и иные социальные выплаты, смогут получать эти деньги на зарубежные счета, если проживают не в своей стране. Зачисления будут проводиться в рублёвом эквиваленте. Об этом говорится в распоряжении Правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Путём зачисления на банковские счета в валюте Российской Федерации, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных за пределами Российской Федерации", — указано в документе.

В конце апреля было издано постановление, согласно которому граждане за рубежом по заявлению могли получать выплаты исключительно на российские счета. Теперь благодаря появившейся альтернативе можно получить деньги и на иностранный счёт. Для этого необходимо подать заявление в осуществляющие выплаты органы в письменной форме или в формате электронного документа. В нём должны быть указаны реквизиты банковского счёта. Постановление будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.