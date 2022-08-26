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26 августа, 13:24

Подоляк назвал переговоры Москвы и Киева смертным приговором для Украины

Переговоры с Россией стали бы для Украины "смертным приговором", заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, добавив, что сам президент не горит желанием на них соглашаться.

"Зеленский однозначно против [переговоров]", — сказал Подоляк в интервью американскому изданию The Hill.

Слуцкий: Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно

Слуцкий: Говорить о переговорах России и Украины теперь сложно

Ранее временный поверенный РФ в Лондоне Александр Гусаров заявил, что визит британского премьер-министра Бориса Джонсона в Киев, в ходе которого он объявил о новом пакете помощи Украине, может означать сигнал украинским властям продолжать военный курс в отношениях с Россией и не идти на переговоры.

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ТАСС / Кряжев Александр

Максим Плетнёв

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