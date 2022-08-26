Американский журнал назвал Усика лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории
Американский журнал The Ring поставил украинца Александра Усика на первое место в списке лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.
Любопытно, что Усик стал первым после Майка Тайсона тяжеловесом, который смог возглавить рейтинг издания. В тройку лучших также вошли японец Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд из США. Лучшим из россиян назван Дмитрий Бивол, который находится на седьмом месте. Десятку лучших замкнул Артур Бетербиев.
Ранее Александр Усик второй раз победил британца Энтони Джошуа по решению судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
ТАСС / AP / Hassan Ammar