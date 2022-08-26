Американский журнал назвал Усика лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории

Американский журнал The Ring поставил украинца Александра Усика на первое место в списке лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

Любопытно, что Усик стал первым после Майка Тайсона тяжеловесом, который смог возглавить рейтинг издания. В тройку лучших также вошли японец Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд из США. Лучшим из россиян назван Дмитрий Бивол, который находится на седьмом месте. Десятку лучших замкнул Артур Бетербиев.