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26 августа, 13:29

Американский журнал назвал Усика лучшим боксёром мира вне зависимости от весовой категории

Американский журнал The Ring поставил украинца Александра Усика на первое место в списке лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

Любопытно, что Усик стал первым после Майка Тайсона тяжеловесом, который смог возглавить рейтинг издания. В тройку лучших также вошли японец Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд из США. Лучшим из россиян назван Дмитрий Бивол, который находится на седьмом месте. Десятку лучших замкнул Артур Бетербиев.

Тайсон Фьюри и Александр Усик могут провести бой в декабре

Тайсон Фьюри и Александр Усик могут провести бой в декабре

Ранее Александр Усик второй раз победил британца Энтони Джошуа по решению судей и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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ТАСС / AP / Hassan Ammar

Шамиль Гаджиев

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