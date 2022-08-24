Роспотребнадзор подал в суд на Wildberries за продажу БАДов

Московский Роспотребнадзор подал в суд на владельца Wildberries Татьяну Бакальчук с требованием полностью удалить из интернет-магазина раздел с БАДами. Как уточняет Mash, это связано с риском покупки контрафактных таблеток, приём которых может привести к отравлению и даже смерти.

В ведомстве особенно указали на вред капсул и инъекций с витамином D3, который опасен для организма в неконтролируемых количествах. В качестве аргумента Роспотребнадзор приводит тот факт, что магазин не лимитирует товар при продаже и не следит за дозировками.

Таким образом, покупатель по незнанию может принять такое количество добавки с неизвестным составом, которое может привести к отравлению и даже летальному исходу.