Россия на треть сократила объём государственного внешнего долга

Объём государственного внешнего долга России сократился на треть за первое полугодие 2022 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На треть снизился объём государственного внешнего долга. Это важная составляющая для обеспечения сбалансированности бюджетной системы", — сообщил он в ходе заседания правительства.

Как ранее сообщал Лайф, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтон скоро может объявить дефолт по своему госдолгу. В выступлении на консультациях с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по видеосвязи он обратил внимание, что внешний долг США превысил $30 трлн, а Японии — приблизился к $10 трлн.