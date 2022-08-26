В Госдуме объяснили планы Болгарии возобновить переговоры о поставках российского газа

Болгария хочет возобновления переговоров с "Газпромом" по поставкам газа, потому что понимает, как ей будет тяжело пережить эту зиму без российского топлива, объяснил RT член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

"В первую очередь хочу отметить, что не только Болгария, но и ряд других стран ЕС, которые присоединились к санкционной политике против России, понимают, что эту зиму им без российских энергоресурсов эффективно пройти не получится. Помимо стремительного удорожания газа проблемы возникают с финансированием производства товаров и с финансированием коммунальных услуг", — рассказал депутат.