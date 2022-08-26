В Госдуме объяснили планы Болгарии возобновить переговоры о поставках российского газа
Депутат Гладких объяснил планы Болгарии возобновить переговоры о поставках газа с Россией
Болгария хочет возобновления переговоров с "Газпромом" по поставкам газа, потому что понимает, как ей будет тяжело пережить эту зиму без российского топлива, объяснил RT член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
"В первую очередь хочу отметить, что не только Болгария, но и ряд других стран ЕС, которые присоединились к санкционной политике против России, понимают, что эту зиму им без российских энергоресурсов эффективно пройти не получится. Помимо стремительного удорожания газа проблемы возникают с финансированием производства товаров и с финансированием коммунальных услуг", — рассказал депутат.
По его словам, европейские страны проявили глупость и именно поэтому оказались в такой ситуации. Из-за санкционной политики против Москвы они навлекли на себя недовольство как рядовых граждан, так и бизнесменов. Как отметил Гладких, энергоресурсы России однажды вернутся в ЕС, однако это будет зависеть только от воли руководства страны.
Напомним, что Правительство Болгарии сообщило "Газпрому" о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну. Поставки топлива в страну были приостановлены из-за неоплаты в рублях. Однако в Софии решили обдумать это ещё раз и поднять эту тему на совещании с Еврокомиссией. Россия же готова возобновить поставки газа в Болгарию при соответствующем расчёте. 22 августа республика признала невозможность справиться без российского газа и анонсировала переговоры с компанией "Газпром экспорт".
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