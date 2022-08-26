Умер раненный при взрыве замначальника ГАИ Бердянска

Замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался от ранений, полученных во время взрыва, прогремевшего около центра с беженцами из Мариуполя, пишет телеграм-канал городской мэрии.

Правоохранители выяснили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте не более трёх метров, на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". По счастливой случайности за забором, где обустроена спортплощадка, не было детей.

"Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизнь и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", — указано в сообщении мэрии.