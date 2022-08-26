Средства ПВО отразили массированную ракетную атаку в небе над Херсоном
Система ПВО в небе над Херсоном отразила мощную ракетную атаку со стороны ВСУ. Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, практически все ракеты были сбиты, поэтому разрушений не последовало.
Работа ПВО в небе над Херсоном. Видео © Telegram / РИА "Новости"
"Было много обстрелов. Практически всё сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф уже писал о начале обстрела Херсона со стороны украинских боевиков. Сообщалось по меньшей мере о десяти залпах.
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