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26 августа, 13:48

Средства ПВО отразили массированную ракетную атаку в небе над Херсоном

Система ПВО в небе над Херсоном отразила мощную ракетную атаку со стороны ВСУ. Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, практически все ракеты были сбиты, поэтому разрушений не последовало.

Работа ПВО в небе над Херсоном. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Было много обстрелов. Практически всё сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Ранее Лайф уже писал о начале обстрела Херсона со стороны украинских боевиков. Сообщалось по меньшей мере о десяти залпах.

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Telegram / РИА "Новости"

Максим Плетнёв

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