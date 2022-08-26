Средства ПВО отразили массированную ракетную атаку в небе над Херсоном

Система ПВО в небе над Херсоном отразила мощную ракетную атаку со стороны ВСУ. Как сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, практически все ракеты были сбиты, поэтому разрушений не последовало.

Работа ПВО в небе над Херсоном. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Было много обстрелов. Практически всё сбила ПВО. Массированная ракетная атака отражена. Разрушений нет", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".