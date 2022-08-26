В Польше испугались потери западных земель из-за союза с Украиной

Выход Польши из Евросоюза под покровительством Великобритании и союз с Украиной позволят Германии поднять вопрос о присвоении когда-то бывших немецкими земель, считает польское издание Konserwatyzm.

"Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши всё, что мы завоевали в 1945 году или больше", — предупреждает колумнист.

Он пояснил, что экономически Польша входит в сферу влияния Германии. Берлину, по оценке эксперта, мешает решиться на большие меры то, что Варшава состоит в ЕС. Союз же с Украиной, которую в тексте называют "американо-британской колонией", развяжет ФРГ руки. Без западных земель оставшиеся регионы Польши в итоге "подвергнутся украинизации", уверен автор статьи. Он заключил, что "очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации".