Чехия созвала экстренное заседание министров энергетики ЕС

Чехия, являющаяся председателем Совета стран ЕС в этом году, созывает экстренное заседание глав энергетических министерств Евросоюза для обсуждения возможностей по урегулированию ситуации в энергетике. Об этом в "Твиттере" сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.

Ситуация с ценами на электроэнергию давно вышла из под контроля властей европейских стран. Так, например, в Великобритании уже с октября стоимость электричества поднимется сразу на 80%, в связи с чем части английских пабов грозит закрытие.