НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 августа, 14:08

Чехия созвала экстренное заседание министров энергетики ЕС

Чехия, являющаяся председателем Совета стран ЕС в этом году, созывает экстренное заседание глав энергетических министерств Евросоюза для обсуждения возможностей по урегулированию ситуации в энергетике. Об этом в "Твиттере" сообщил премьер-министр республики Петр Фиала.

Пока дата заседания и другие подробности предстоящей встречи политиков неизвестны.

Граждане Швеции, которая поставляет Европе электричество, терпят убытки

Граждане Швеции, которая поставляет Европе электричество, терпят убытки

Ситуация с ценами на электроэнергию давно вышла из под контроля властей европейских стран. Так, например, в Великобритании уже с октября стоимость электричества поднимется сразу на 80%, в связи с чем части английских пабов грозит закрытие.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров