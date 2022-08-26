ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, снаряды упали у хранилища радиоактивных изотопов

Украинские боевики вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей властей Энергодара.

В результате ударов четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Как добавили в администрации региона, радиационный фон после обстрела остаётся в пределах нормы.