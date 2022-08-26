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26 августа, 14:22

ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, снаряды упали у хранилища радиоактивных изотопов

Украинские боевики вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей властей Энергодара.

В результате ударов четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Как добавили в администрации региона, радиационный фон после обстрела остаётся в пределах нормы.

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ очередным ударом перебили последнюю линию передачи электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию Украины. При этом сегодня же Киев предоставил МАГАТЭ гарантии безопасности для миссии международного агентства на ЗАЭС.

В Запорожье опасаются провокаций со стороны ВСУ во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

В Запорожье опасаются провокаций со стороны ВСУ во время визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Максим Плетнёв

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