ВСУ вновь обстреляли Запорожскую АЭС, снаряды упали у хранилища радиоактивных изотопов
Украинские боевики вновь обстреляли территорию Запорожской АЭС. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей властей Энергодара.
В результате ударов четыре снаряда попали в район хранилища радиоактивных изотопов. Как добавили в администрации региона, радиационный фон после обстрела остаётся в пределах нормы.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ очередным ударом перебили последнюю линию передачи электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию Украины. При этом сегодня же Киев предоставил МАГАТЭ гарантии безопасности для миссии международного агентства на ЗАЭС.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ