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26 августа, 15:58

Двое детей и двое взрослых погибли при ударе ВСУ по посёлку Куйбышево в Запорожье

<p>Последствия удара ВСУ по посёлку Куйбышево. Фото © t.me/<a href="https://t.me/marochkolive" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marochkolive</a></p>

Последствия удара ВСУ по посёлку Куйбышево. Фото © t.me/marochkolive

Четыре человека, в том числе дети, погибли в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Куйбышево в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия-1". Он подчеркнул, что военных объектов рядом с местом попадания снарядов нет.

"В посёлке городского типа Куйбышево несколько часов назад был нанесён удар. <…> По информации на данный момент, как минимум четверо погибших, среди них дети", — сказал он.

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Лайф также писал, что накануне ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по одному из районов Донецка. Пострадал мужчина.

Татьяна Миссуми

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