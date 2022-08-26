Двое детей и двое взрослых погибли при ударе ВСУ по посёлку Куйбышево в Запорожье
Последствия удара ВСУ по посёлку Куйбышево. Фото © t.me/marochkolive
Четыре человека, в том числе дети, погибли в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Куйбышево в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала "Россия-1". Он подчеркнул, что военных объектов рядом с местом попадания снарядов нет.
"В посёлке городского типа Куйбышево несколько часов назад был нанесён удар. <…> По информации на данный момент, как минимум четверо погибших, среди них дети", — сказал он.
Лайф также писал, что накануне ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по одному из районов Донецка. Пострадал мужчина.