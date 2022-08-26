Цена на электроэнергию во Франции подскочила за год на 1000% и побила рекорд
Во Франции оптовая цена электроэнергии теперь составляет более тысячи евро за мегаватт-час, что является рекордом и на 1000% больше, чем годом ранее, передаёт Figaro.
В 2021-м в этот же период года стоимость электроэнергии составляла 85 евро за мегаватт-час. Авторы материала отмечают, что за ростом цен стоит ряд причин. Среди них — ограничение поставок в Европу российского газа из-за украинского конфликта, а также остановка работы во Франции нескольких атомных реакторов по причине коррозии. На данный момент в стране действует всего 24 атомных реактора компании EDF из 56.
Ранее Лайф писал, что с начала октября цены на электроэнергию в Великобритании вырастут на 80% и тем самым достигнут рекордной суммы — 3549 фунтов, или 4,2 тысячи долларов, в год.
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