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26 августа, 15:25

Ещё шесть населённых пунктов оказались в зоне риска из-за пожара в Рязанской области

Из-за лесного пожара в Рязанской области ещё шесть населённых пунктов попали в зону риска, предупредил в беседе с ТАСС замначальника Главного управления пожарной охраны МЧС РФ Олег Гребенюк.

"У нас за прошедшие двое суток добавилось шесть населённых пунктов, которые вошли в угрожаемую зону. Все населённые пункты в безопасности", — сообщил Гребенюк.

Для устранения угрозы населённым пунктам МЧС сейчас проводит передислокацию и контролируемый отжиг. В основном пожарные заняты на 11-километровом участке на севере области.

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Восемь автомобилей дорожных служб Москвы повреждены во время тушения пожаров под Рязанью

Ранее МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров в Рязанской области. Всего за время тушения авиацией выполнено 2783 слива, сброшено 20 877 тонн воды.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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