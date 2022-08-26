Ещё шесть населённых пунктов оказались в зоне риска из-за пожара в Рязанской области
Из-за лесного пожара в Рязанской области ещё шесть населённых пунктов попали в зону риска, предупредил в беседе с ТАСС замначальника Главного управления пожарной охраны МЧС РФ Олег Гребенюк.
"У нас за прошедшие двое суток добавилось шесть населённых пунктов, которые вошли в угрожаемую зону. Все населённые пункты в безопасности", — сообщил Гребенюк.
Для устранения угрозы населённым пунктам МЧС сейчас проводит передислокацию и контролируемый отжиг. В основном пожарные заняты на 11-километровом участке на севере области.
Ранее МЧС сообщило о ликвидации верховых лесных пожаров в Рязанской области. Всего за время тушения авиацией выполнено 2783 слива, сброшено 20 877 тонн воды.
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