Родителям дали совет, когда лучше отдать ребёнка в секцию бокса
Тренер Акаев назвал оптимальный возраст для начала занятий боксом
Детям следует начинать занятия боксом не ранее 11–12 лет, до этого они могут просто приобщаться к спорту. Об этом сообщил РИАМО тренер по боксу и шахбоксу спортивного клуба "Лунево" Андрей Акаев.
"Можно отдавать на специальную физическую подготовку, упражнения ОФП [общей физической подготовки], гимнастические упражнения, это можно с шести лет. То есть, скажем так, будут тренировки с элементами бокса", — объяснил он.
По его словам, в раннем возрасте ребёнок не готов обучаться боксёрской технике. А к 11 годам школьники уже могут практиковать "работу в парах, работу на ринге, работу с соперником, учиться соревновательной тактике". Акаев добавил, что лучше выбирать групповые занятия, так как общение, поддержка со стороны помогут сохранить мотивацию и продолжать тренироваться.
Ранее тренер рассказал, как правильно сбросить лишние килограммы после отпуска. Он отметил, что за полторы-две недели малоподвижного отдыха в формате all inclusive можно легко поправиться на три-четыре килограмма. А начать избавляться от них эксперт советует с регулярной кардионагрузки.
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