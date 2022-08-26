Родителям дали совет, когда лучше отдать ребёнка в секцию бокса

Детям следует начинать занятия боксом не ранее 11–12 лет, до этого они могут просто приобщаться к спорту. Об этом сообщил РИАМО тренер по боксу и шахбоксу спортивного клуба "Лунево" Андрей Акаев.

"Можно отдавать на специальную физическую подготовку, упражнения ОФП [общей физической подготовки], гимнастические упражнения, это можно с шести лет. То есть, скажем так, будут тренировки с элементами бокса", — объяснил он.

По его словам, в раннем возрасте ребёнок не готов обучаться боксёрской технике. А к 11 годам школьники уже могут практиковать "работу в парах, работу на ринге, работу с соперником, учиться соревновательной тактике". Акаев добавил, что лучше выбирать групповые занятия, так как общение, поддержка со стороны помогут сохранить мотивацию и продолжать тренироваться.